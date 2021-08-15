Джерело - tribuna.com.
Радомяк практично погодив з Ворсклою трансфер півзахисника Луізао.
Про це повідомляє журналіст Weszlo Шимон Янчик.
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Переговори між клубами тривають майже місяць. Ворскла хотіла, щоб гравець зіграв за команду в матчах кваліфікації Ліги конференцій.
Радомяк заплатить за 23-річного бразильця понад 50 тис доларів.
Узгоджуються останні деталі угоди, але очікується, що гравець прибуде в розташування нової команди вже наступного тижня.
Нагадаємо, Максимов знову не прийшов на пресконференцію.