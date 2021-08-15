 Радомяк узгодив трансфер Луізао | Футбол | Champion.com.ua
Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу Герд Мюллер
Вчора 14:54 1411
УПЛ. Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 141
УПЛ. Львів зіграв внічию з Олександрією у 4 турі
Вчора 21:21 234
УПЛ. Колос у меншості зіграв внічию з Рухом у 4 турі
Вчора 18:51 876
АПЛ. Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 18:12 390
Верше в історії українець став чемпіоном Європи з маунтинбайку
Вчора 14:10 855
Карате виключили з програми Олімпійських ігор
Вчора 13:53 6175
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Вчора 10:03 1288
Яремчук допоміг Бенфіці переграти Ароуку у чемпіонаті Португалії
14.08.2021 22:10 2015
Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі
14.08.2021 21:31 2003
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її
Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її Valeriy Ruchka
14.08.2021 10:38 1838
Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів
Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів Valeriy Ruchka
13.08.2021 21:36 769
Він живий? Верняєв поділився відео з жорстким падінням колеги-гімнаста
Він живий? Верняєв поділився відео з жорстким падінням колеги-гімнаста Valeriy Ruchka
13.08.2021 19:48 5289
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка Valeriy Ruchka
13.08.2021 18:14 2234 3
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх Valeriy Ruchka
13.08.2021 17:39 3016 5
Прямі трансляції
Навколо спорту

Радомяк узгодив трансфер Луізао

Вчора 22:27 229 0
Луізао покине Ворсклу
Радомяк узгодив трансфер Луізао
#Ворскла, #Луізао

Джерело - tribuna.com.

Радомяк практично погодив з Ворсклою трансфер півзахисника Луізао.

Про це повідомляє журналіст Weszlo Шимон Янчик.

Актуально: Верес та Ворскла не виявили сильнішого у 4 турі

Переговори між клубами тривають майже місяць. Ворскла хотіла, щоб гравець зіграв за команду в матчах кваліфікації Ліги конференцій.

Радомяк заплатить за 23-річного бразильця понад 50 тис доларів.

Узгоджуються останні деталі угоди, але очікується, що гравець прибуде в розташування нової команди вже наступного тижня.

Нагадаємо, Максимов знову не прийшов на пресконференцію.

Коментарі ()