Луізао покине Ворсклу

Радомяк практично погодив з Ворсклою трансфер півзахисника Луізао.

Про це повідомляє журналіст Weszlo Шимон Янчик.

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Переговори між клубами тривають майже місяць. Ворскла хотіла, щоб гравець зіграв за команду в матчах кваліфікації Ліги конференцій.

Радомяк заплатить за 23-річного бразильця понад 50 тис доларів.

Узгоджуються останні деталі угоди, але очікується, що гравець прибуде в розташування нової команди вже наступного тижня.

Нагадаємо, Максимов знову не прийшов на пресконференцію.