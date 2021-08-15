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Максимов знову не прийшов на пресконференцію

Сьогодні 11:24 492 0
Максимов знову не прийшов на пресконференцію

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов знову не прийшов на традиційну післяматчеву пресконференцію. 

Верес та Ворскла не виявили сильнішого у 4 турі

Це стало уже традицією. Максимов не йде до журналістів, коли команда грає не дуже вдало.

Після поєдинку проти Вереса замість головного наставника поговорив із представниками ЗМІ його асистент Олександр Омельчук.

"Обидві команди провели доволі конструктивний другий тайм, створили достатньо моментів. Ми першими відкрили рахунок, але одразу ж пропустили після розіграшу стандартного положення. Якубу не втримав свого гравця.

Не можу сказати, що гравці, які вийшли на заміну, підсилили гру команди. Але й гірше замінених - теж не зіграли",– сказав Омельчук.

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