 УПЛ. Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу

Вчора 22:12 141 0
Огляд матчу Львів - Олександрія
УПЛ. Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу
#Львів, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі УПЛ Львів вдома зіграв внічию з Олександрією.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 15 серпня

Львів - Олександрія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Ренанн, 1:1 - 53 Спінеллі

Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Олексій Зозуля, Алваро Тавареш (Іван Брікнер 63), Олівейра Ренан (Назарій Нич 78), Олександр Романчук, Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Ернест Антві (Дмитро Семенів 88), Максим Грисьо (Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина 64), Сергій Політило (Фране Чірьяк 78)

Олександрія: Олег Білик, Андрій Цуріков, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець, Клаудіо Спінеллі (Денис Устименко 71), Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Володимир Одарюк (Олег Кожушко 70), Олександр Демченко, Юрій Копина (Іван Калюжний 46), Каспарс Дубра

Попередження: Олівейра Ренан 14, Алваро Тавареш 32, Володимир Якимець 43 - Владислав Бабогло 45+1

Нереалізований пенальті: Алваро Тавареш 13 (воротар)

Раніше, Колос у меншості зіграв внічию з Рухом у 4 турі.

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