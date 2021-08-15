УПЛ. Колос у меншості зіграв внічию з Рухом у 4 турі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру УПЛ ковалівський Колос зіграв внічию з львівським Рухом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

На 59-й хвилині Колос залишився у меншості, за другу жовту картку арбітр вилучив захисника Матія Рома.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 15 серпня

Колос - Рух 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Борячук, 1:1 - 65 Новак

Колос: Волинець, Ром, Гавриш, Новак, Саків, Задоя (Нгамба, 56), Дієго (Золотов, 60), Чурко, Нурієв (Мілько, 26), Костишин (Ільїн, 46), Лисенко (Сітчінава, 46).

Рух: Паньків, Карасюк, Мисик, Федорчук, Білий, Климчук, Б.Бойчук (Кузик, 83), Дідик, Борячук (Кондраков, 76), Гагун, Оріховський (Кухарук, 94).

Попередження: Ром (56), Сітчінава (63), Нгамба (77) - Дідик (81), Кондраков (87)

Вилечення: Ром (58, друга жовта картка)