П’янич може змінити клуб

Півзахисник Барселони Міралем П'янич близький до повернення в Ювентус.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Джерело пов'язує не потрапляння хавбека в заявку "синьо-гранатових" на матч першого туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад з можливим майбутнім трансфером гравця.

Водночас відомо про інтерес Ювентуса до футболіста. Італійський клуб хоче орендувати П'янича.

П’янич перейшов у Ювентус рік тому в обмін на Артура. Однак заграти хавбек не зумів.

Нагадаємо, Барселона заборгувала Мессі 52 млн євро.