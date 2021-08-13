Барселона заборгувала велику суму коштів

Барселона хоч і попрощалася з Ліонелем Мессі, але все ще винна йому чималу суму грошей.

Про це повідомляє Sport.es.

Юристи 34-річного зіркового аргентинця досі ведуть перемовини з клубом. Одна з головних причин – заборгованість у 52 мільйони євро.

Ця цифра відповідає відкладеній зарплатні, яку вся команда, включно з Мессі, узгодила під час пандемії ще з попереднім президентом Жозепом-Марією Бартомеу. Барселона планує до 2022 року виплатити Лео всю суму, а юристи наразі узгоджують умови, на яких це відбуватиметься.

Раніше, Мессі хоче дебютувати за ПСЖ у найближчому матчі.