Стали відомі терміни повернення Луческу

Мірча Луческу незабаром може повернутися до повноцінної роботи з командою

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зараз працює з командою в змішаному режимі.

Про це повідомляє tribuna.com.

Спеціаліст продовжує відновлюватися після операції з видалення кісти. Зараз він періодично приїжджає на базу, проводить теорію і повертається в лікарню.

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Раніше повідомлялося, що Луческу не полетів до Італії на товариський матч проти Інтера через погіршення стану здоров'я. У Луческу дійсно була підвищена температура, але він з самого спочатку не збирався відвідувати цю зустріч, тому що йому не рекомендують перельоти і керівництво командою під час матчів. Періодично спостерігається підвищення температури, від чого і залежить повернення 76-річного фахівця до повноцінної роботи.

Луческу може повноцінно повернутися до поєдинку з Інгульцем, який відбудеться 18 серпня в Києві. Рішення буде прийнято, ґрунтуючись на стані здоров'я тренера 17-18 серпня.

В останніх матчах Динамо командою керував асистент Луческу Еміл Карас.