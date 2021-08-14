Луганська команда у Запоріжжі втратила два очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря зіграла внічию з Минаєм.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 14 серпня

Зоря - Минай 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Горін, 1:1 - 65 Аллах’яр

Зоря: Микита Шевченко, Жуніор Рейс (Дмитро Хомченовський 73), Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (Шахаб Захеді 58), Віталій Вернидуб, Владислав Кабаєв (Крістіан Даль 58), Сергій Булеца (Раймонд Фрімпонг 89), Єгор Назарина, Артем Громов (Аллах'яр 58), Максим Імереков, Денис Фаворов

Минай: Данило Кучер, Олександр Петрусенко, Дмитро Білоног (Антон Байдал 84), Віктор Лиховидько, Михайло Месхі (Олексій Хахльов 46), Олег Горін, Рустам Ахмедзаде (Євген Селезньов 63), Ігор Гончар, Міслав Матіч, Богдан Коваленко (Ельдар Кулієв 63), Олег Синьогуб (Сіака Багайоко 75)

Попередження: Віталій Вернидуб 52, Владислав Кабаєв 56 - Михайло Месхі 11, Олег Синьогуб 70, Євген Селезньов 78, Антон Байдал 90+3, Данило Кучер 90+4

Вилучення: Василя Кобін 90+2

Раніше, Верес та Ворскла не виявили сильнішого у 4 турі УПЛ.