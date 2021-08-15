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Скрипник пояснив нічию з Минаєм в УПЛ

Сьогодні 16:39 399 0
Віктор Скрипник прокоментував нічию з Минаєм
Скрипник пояснив нічию з Минаєм в УПЛ
#Зоря, #Скрипник

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря грала матч проти Миная в УПЛ з прицілом на гру у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Ми зараз входимо у єврокубковий сезон, ротація була запланована. Дуже важко грати одним складом, щоб на кожну гру футболісти виходили максимально свіжими. Ми значно додали в другому таймі, були і хороші моменти для переможного результату.

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Багато що вирішує тактика суперника, на яку ми вплинути ніяк не можемо. Можливо, гра в першому таймі здавалась нудною, але було важко, адже швидкісний і відкритий футбол не приносить такого задоволення. Ми вітаємо суперника зі заробленим очком. Нам не вистачило везіння чи прагнення для позитивного результату. Ми до цього готувалися, до кожного суперника ми ставимося, як до сильного.

Звичайно, хотілося б більше креативу. Сказати, що команда не готова фізично, теж не можна. Всі бігли, боролися, грали до кінця. У нас трапляються такі ігри, коли ми не дотискаємо, а тактика суперника приносить йому дивіденди у вигляді здобутих очок. Можемо Минай із цим привітати, а нам побажати терпіння, більше удачі, щоб наявні моменти, так би мовити, більш холоднокровно виконувати і реалізовувати", – відзначив Скрипник.

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