Сампдорія і Динамо узгодили деталі переходу Супряги

Джерело - Чемпiон.

Київське Динамо дуже близьке до трансферу форварда Владислава Супряги в Сампдорію.

Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі

Це стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Сторони вже владнали фінансові деталі, а остаточно угоду мають закрити вже завтра, 16 серпня.

Генуезці орендують Супрягу за 1,5 мільйона євро й опцією викупу за 7 мільйонів. Цікаво, що киянам вдалось трішки підняти цифри в угоді, адже раніше Сампдорія пропонувала 1 млн за оренду і 6 млн за повноцінний трансфер у майбутньому.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі киян, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.