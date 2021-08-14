На старті другого тайму матчу команди обмінялися голами

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес у Луцьку зіграв внічию з полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 14 серпня

Верес - Ворскла 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Тіль (пен), 1:1 - 54 Солдат

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук (Микола Гайдучик 86), Роман Гончаренко, Геннадій Пасіч (Віталій Тимофієнко 86), Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров, Роман Мірошник, Євген Пасіч (Віталій Дахновський 86), Микита Полюлях (Дмитро Кльоц 71), Роберт Гегедош (Михайло Гечев 76)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу, Олександр Скляр (Адерінсола Есеола 87), Олів'є Тіль, Руслан Степанюк (Іван Пешич 76), Йоонас Тамм, Володимир Чеснаков, Давид Пуцлін, Артем Челядын, Ібрахім Кане (Владислав Вакула 69)

Попередження: Микита Полюлях 45+1 - Ібрахім Кане 61, Йоонас Тамм 90+1

Нереалізований пенальті: Михайло Сергійчук 57

Нагадаємо, Шахтар впевнено обіграв Металіст 1925 у 4 турі УПЛ.