Джерело - Чемпіон.
У 4 турі УПЛ Шахтаря вдома обіграв Металіст 1925.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь донецького клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 13 серпня
Шахтар - Металіст 1925 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Степаненко, 2:0 - 80 Траоре
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Матвієнко, 46), Майкон (М.Антоніо, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрік, 46), Соломон, Траоре (Сікан, 82).
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Є.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савін, 81), Фабіньо (Марлісон, 81).
Попередження: Марлон (31), Кривцов (33) - Западня (15), Ременюк (32), Шершень (82), Батюшин (85)