Динамо без Луческу відправилось на матч проти Інтера

Динамо без головного тренера Мірчі Луческу відправилось на товариський матч з міланським Інтером.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На гру в Італії кияни вирушили у складі 25 футболістів:

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Родрігес, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваєв, Буяльський, Антюх.

Нападники: Рамірес, Кулач, Шкурін.

Не полетів із командою головний тренер Мірча Луческу. Як і в попередньому спарингу з Фенербахче, він триматиме зв'язок зі своїми асистентами по телефону.

Матч відбудеться у суботу, 14 серпня, у Монці, що в 15 км від Мілану, на U-Power Stadium.