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Пейшото пояснив перехід у Металіст

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Матеус Пейшото прокоментував перехід у Металіст
#Металіст

Джерело - metalist.ua.

Металіст є великим європейським клубом, про який добре знають у Бразилії.

Про це розповів новачок харків'ян Матеус Пейшото.

"Я дуже задоволений, що підписав контракт з великим європейським клубом.

Знаю дуже багато про цей клуб, тому що чимало бразильців грало за Металіст. Тайсон, Дієго Соуза, Клейтон Шав'єр, Родріго Моледо... Я знайомий з ними та можу вас запевнити: про Металіст в Бразилії знають багато.

Хочеться показати себе уболівальникам, забити багато голів. Вчора я приїхав, побачив, що тут все добре. І я хочу показати себе на полі президенту та вболівальникам. Я вперше приїхав у великій європейський клуб, і це для мене великий шанс. Буду в кожній грі намагатися показати свій найкращий футбол.

Я познайомився з командою, провів перше тренування і побачив, що в клубі прекрасна атмосфера — це дуже важливо для мене. Тепер з нетерпінням чекаю на можливість дебютувати за Металіст", - відзначив Пейшото.

Раніше, Металіст переміг Прикарпаття.

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