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Сьогодні, 7 серпня, відбулися матчі 3 туру першої ліги України.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 7 серпня
Гірник-Спорт - Кривбас 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Кравчук, 1:1 - 74 Хобленко, 1:2 - 90+3 Говедариця
Кремінь - Полісся 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Янаков, 0:2 - 43 Гітченко, 0:3 - 67 Андрущенко
Агробізнес - Краматорськ 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Черненко, 2:0 - 64 Груша
Прикарпаття - Металіст 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Олівейра, 0:2 - 16 Балулі(П), 1:2 - 55 Сондей, 1:3 - 62 Фомін, 1:4 - 84 Банада
Раніше Волинь здолала Поділля.