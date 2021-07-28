Нападник Баварії Роберт Левандовський продовжить виступати в Мюнхені попри інтерес інших грандів.

Про це розповів керівник німецького клубу Герберт Хайнер.

"На мою думку, Левандовський – найкращий форвард у світі. Ми дуже раді, що він у нашій команді.

Його контракт розрахований ще на два роки, протягом яких він точно буде грати за Баварію. Можу уявити, що він затримається в команді і довше. Він обов'язково залишиться з нами на наступні два сезони", – відзначив Хайнер.