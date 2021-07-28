Джерело - football24.ua.
Нападник Баварії Роберт Левандовський продовжить виступати в Мюнхені попри інтерес інших грандів.
Про це розповів керівник німецького клубу Герберт Хайнер.
"На мою думку, Левандовський – найкращий форвард у світі. Ми дуже раді, що він у нашій команді.
Його контракт розрахований ще на два роки, протягом яких він точно буде грати за Баварію. Можу уявити, що він затримається в команді і довше. Він обов'язково залишиться з нами на наступні два сезони", – відзначив Хайнер.
Минулого сезону нападник забив 41 м'яч і віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, Челсі має намір придбати Левандовського.