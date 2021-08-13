Ньюкасл - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1 туру АПЛ Ньюкасл зіграє з Вест Гемом.
Матч відбудеться у неділю, 15 серпня. Початок матчу о 16:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.
Нагадаємо, нападник Динамо хоче грати в АПЛ.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 1 туру АПЛ Ньюкасл зіграє з Вест Гемом.
Матч відбудеться у неділю, 15 серпня. Початок матчу о 16:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.
Нагадаємо, нападник Динамо хоче грати в АПЛ.