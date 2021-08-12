 Срна: Шахтар незадоволений суддівством в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Срна: Шахтар незадоволений суддівством в УПЛ

Сьогодні 21:27 232 1
Даріо Срна прокоментував суддівство в УПЛ
Срна: Шахтар незадоволений суддівством в УПЛ
#Шахтар, #Срна, #УПЛ

Джерело - shakhtar.com.

Арбітри допустили забагато помилок у трьох стартових матчах Шахтаря в УПЛ.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Звісно, ніхто не очікував, що після трьох турів ми втратимо очки. Це має бути уроком. У нас дуже багато молодих футболістів. Ту гру слід швидше забути і рухатися вперед. Хочу сказати, що Шахтар незадоволений суддівством, яке арбітри продемонстрували в цих трьох турах. Явно не призначили три пенальті у ворота суперників Шахтаря. Два – зі Львовом, один – з Олександрією. Без VAR, звичайно, важче – я розумію, що судді теж люди й можуть помилятися. Однак забагато помилок у бік Шахтаря. Суддівство з нами та деякими іншими командами відрізняється. Це неприємно. Комусь судиться, а комусь ні. Подвійні стандарти. Це не виправдання, просто хочу сказати: розумію арбітрів, помилки трапляються, проте суддівство з перших трьох турів почалося не надто добре.

Я сподіваюся, що суддівство буде більш якісним і неупередженим. Уважно стежитимемо за всіма матчами і, якщо судді будуть упередженими, голосно про це говоритимемо. Ми за чесну гру, і нехай перемагає найсильніший", - відзначив Срна.

Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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