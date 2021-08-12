Срна: Шахтар незадоволений суддівством в УПЛ

Арбітри допустили забагато помилок у трьох стартових матчах Шахтаря в УПЛ.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Звісно, ніхто не очікував, що після трьох турів ми втратимо очки. Це має бути уроком. У нас дуже багато молодих футболістів. Ту гру слід швидше забути і рухатися вперед. Хочу сказати, що Шахтар незадоволений суддівством, яке арбітри продемонстрували в цих трьох турах. Явно не призначили три пенальті у ворота суперників Шахтаря. Два – зі Львовом, один – з Олександрією. Без VAR, звичайно, важче – я розумію, що судді теж люди й можуть помилятися. Однак забагато помилок у бік Шахтаря. Суддівство з нами та деякими іншими командами відрізняється. Це неприємно. Комусь судиться, а комусь ні. Подвійні стандарти. Це не виправдання, просто хочу сказати: розумію арбітрів, помилки трапляються, проте суддівство з перших трьох турів почалося не надто добре.

Я сподіваюся, що суддівство буде більш якісним і неупередженим. Уважно стежитимемо за всіма матчами і, якщо судді будуть упередженими, голосно про це говоритимемо. Ми за чесну гру, і нехай перемагає найсильніший", - відзначив Срна.