 Реал запропонує 120 млн євро за Мбаппе | Футбол | Champion.com.ua
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Реал запропонує 120 млн євро за Мбаппе

Сьогодні 21:12 261 0
Кіліан Мбаппе може змінити клуб
Реал запропонує 120 млн євро за Мбаппе
Фото - gettyimages
#Мбаппе, #ПСЖ, #Реал

Джерело - tribuna.com.

Реал спробує підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе цього літа.

Про це повідомляє Carrusel Deportivo.

Актуально: Тепер у Мбаппе немає вибору - президент ПСЖ про майбутнє форварда

Мадридський клуб запропонує за француза 120 мільйонів євро. Якщо ПСЖ відмовить, то, як вважає президент Реала Флорентіно Перес, Мбаппе перейде у Мадрид безплатно наступного літа.

В оточенні Мбаппе повідомляють, що Кіліан в понеділок висловиться про своє майбутнє.

Раніше, Мбаппе визначив своє майбутнє у ПСЖ.

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