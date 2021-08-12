Реал запропонує 120 млн євро за Мбаппе

Джерело - tribuna.com.
Реал спробує підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе цього літа.
Про це повідомляє Carrusel Deportivo.
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Мадридський клуб запропонує за француза 120 мільйонів євро. Якщо ПСЖ відмовить, то, як вважає президент Реала Флорентіно Перес, Мбаппе перейде у Мадрид безплатно наступного літа.
В оточенні Мбаппе повідомляють, що Кіліан в понеділок висловиться про своє майбутнє.
Раніше, Мбаппе визначив своє майбутнє у ПСЖ.