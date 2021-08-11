Тепер у Мбаппе немає вибору - президент ПСЖ про майбутнє форварда

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повинний залишитися у клубі.

Про це розповів президент французького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

"Майбутнє Мбаппе? Гадаю, тепер всі все розуміють. Його майбутнє очевидне. Він сам сказав це, Кіліан хотів, щоб у нас була конкурентоспроможна команда.

Що ж, тепер у нас є найконкурентніший гравець світу. Тепер у Мбаппе немає вибору. Йому не залишається нічого іншого, як залишитися з нами", – відзначив Аль-Хелаїфі.