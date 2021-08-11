Тепер у Мбаппе немає вибору - президент ПСЖ про майбутнє форварда

Джерело - football24.ua.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повинний залишитися у клубі.
Про це розповів президент французького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.
"Майбутнє Мбаппе? Гадаю, тепер всі все розуміють. Його майбутнє очевидне. Він сам сказав це, Кіліан хотів, щоб у нас була конкурентоспроможна команда.
Що ж, тепер у нас є найконкурентніший гравець світу. Тепер у Мбаппе немає вибору. Йому не залишається нічого іншого, як залишитися з нами", – відзначив Аль-Хелаїфі.
Раніше, Мбаппе визначив своє майбутнє у ПСЖ.