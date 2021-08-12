Ребров: У моїх гравців є бажання перемагати

Український головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров оцінив підготовку команди до нового сезону.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я дуже задоволений роботою всіх у тренувальному таборі. Ми виконали чудову роботу. Звичайно, є дрібні деталі, які потрібно підкоригувати, але в цілому справи йдуть добре.

Новачки? Клуб шукає якісних гравців. "Аль-Айн" залучає їх великим потенціалом, я впевнений, що вони зможуть швидко підлаштуватися під вимоги тренерського штабу.

У моїх гравців є бажання перемагати. Упевнений, що вони будуть демонструвати високий бойовий дух", — розповів Ребров.