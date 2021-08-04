Ребров прагне очолити збірну України

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров проведе перемовини з керівництвом, щоб покинути клуб з ОАЕ.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"Доля коуча збірної вирішиться завтра, коли очну зустріч проведуть Ребров та президент Аль-Айна. Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно. А окрім нього і Маркевича, інших кандидатів в УАФ не розглядатимуть", - заявив Бурбас.