Ребров прагне очолити збірну України

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров проведе перемовини з керівництвом, щоб покинути клуб з ОАЕ.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
"Доля коуча збірної вирішиться завтра, коли очну зустріч проведуть Ребров та президент Аль-Айна. Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно. А окрім нього і Маркевича, інших кандидатів в УАФ не розглядатимуть", - заявив Бурбас.
Раніше Чемпіон повідомляв, що Ребров найближчим часом очолить національну команду.
Нагадаємо, Шовковський попрощався зі збірною України.