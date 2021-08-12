 Дієго Коста продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро | Футбол | Champion.com.ua
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Дієго Коста продовжить кар'єру в Атлетіку Мінейро

Сьогодні 15:40 511 0
Іспанець погодив річний контракт з клубом
Дієго Коста продовжить кар'єру в Атлетіку Мінейро
Фото Getty Images
#Коста

Джерело - sportarena.com.

Колишній нападник Атлетіко Дієго Коста продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє Goal.com.

32-річний іспанець погодив річний контракт з бразильським клубом з зарплатою в три мільйони євро.

У грудні минулого року Коста покинув Атлетіко і з того часу перебував без клубу. Згодом Дієго вів переговори з Палмейрасом і Бенфікою, які не увінчалися успіхом.

Коста також відомий за виступами за Челсі, з яким двічі вигравав чемпіонат Англії.

Атлетіко Мінейро після 15 турів лідирує в бразильській Серії A.

Раніше, Дієго Коста міг перейти до Манчестер Сіті.

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