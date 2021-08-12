Джерело - sportarena.com.
Колишній нападник Атлетіко Дієго Коста продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро.
Про це повідомляє Goal.com.
32-річний іспанець погодив річний контракт з бразильським клубом з зарплатою в три мільйони євро.
У грудні минулого року Коста покинув Атлетіко і з того часу перебував без клубу. Згодом Дієго вів переговори з Палмейрасом і Бенфікою, які не увінчалися успіхом.
Коста також відомий за виступами за Челсі, з яким двічі вигравав чемпіонат Англії.
Атлетіко Мінейро після 15 турів лідирує в бразильській Серії A.
Раніше, Дієго Коста міг перейти до Манчестер Сіті.