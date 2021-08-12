Донецький Шахтар мав проблеми у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з Генком і міг залишити Лігу чемпіонів.

Про це заявив експерт Сергій Морозов.

"Якщо взяти два матчі, то, мені здається, в першому "Шахтар" більше контролював ситуацію. У цьому матчі, напевно, було більше емоцій. Перший тайм просто чудовий, а другий був дещо рваний. Могли з 50-ї по 60-у хвилину могли програти в цілому. А потім знову - заміни й контроль", - підсумував Морозов.