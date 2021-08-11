Клінсман та де Б'язі хотіли очолити збірну

Джерело - Чемпіон.

Представники Юргена Клінсмана і Джанні де Б'язі пропонували УАФ своїх клієнтів на посаду головного тренера збірної України.

Про це заявив відомий журналіст Ігор Бурбас.

"Представники Клінсмана і Де Б'язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм відразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець", - зазначив Бурбас.

Відзначимо, що на цей момент основним претендентом на посаду тренера збірної України є Сергій Ребров. Але є і резервні варіанти.

Юрген Клінсман наразі знаходиться у творчій відпустці, останнім місцем роботи була Герта. На рівні збірних він керував командами Німеччини та США.

Де Б'язі зараз очолює збірну Азербайджану, з 2011 по 2017-й працював на чолі національної команди Албанії.