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УАФ відмовила двом тренерам з Європи

Сьогодні 14:59 1307 0
Клінсман та де Б'язі хотіли очолити збірну
УАФ відмовила двом тренерам з Європи
#Клінсман, #де Б'язі

Джерело - Чемпіон.

Представники Юргена Клінсмана і Джанні де Б'язі пропонували УАФ своїх клієнтів на посаду головного тренера збірної України. 

Про це заявив відомий журналіст Ігор Бурбас.

"Представники Клінсмана і Де Б'язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм відразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець", - зазначив Бурбас.

Відзначимо, що на цей момент основним претендентом на посаду тренера збірної України є Сергій Ребров. Але є і резервні варіанти.

Юрген Клінсман наразі знаходиться у творчій відпустці, останнім місцем роботи була Герта. На рівні збірних він керував командами Німеччини та США.

Де Б'язі зараз очолює збірну Азербайджану, з 2011 по 2017-й працював на чолі національної команди Албанії.

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