 УАФ готова заплатити до 1 млн євро відступних за Реброва | Футбол | Champion.com.ua
Українського дзюдоїста вбили у в’язниці ДНР
Сьогодні 09:09 5945 1
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Сьогодні 17:19 1615 3
Шахтар та бельгійські клуби: історія протистоянь
Сьогодні 14:00 1224
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Сьогодні 13:15 2154 3
Брага та Варламов залишать УХЛ
Сьогодні 12:40 562
Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою
Сьогодні 11:09 1793 1
Шахтар прийме Генк, Мідтьюлланн зіграє з ПСВ. Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:25 810
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Спартак: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 09:01 538
Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 08:53 2305
Циганик: Цікаво було б побачити у збірній України Маркевича
Сьогодні 08:08 947 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:19 1596 3
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016 Андрій Дунець
Сьогодні 13:15 2144 3
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:00 1205
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі Valeriy Ruchka
Вчора 22:30 2025
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним Андрій Дунець
Вчора 20:26 530
Прямі трансляції
Навколо спорту

УАФ готова заплатити до 1 млн євро відступних за Реброва

Сьогодні 19:09 430 1
Сергій Ребров може стати новим головним тренером збірної України
УАФ готова заплатити до 1 млн євро відступних за Реброва
#Ребров, #УАФ

Джерело - football24.ua.

Українська асоціація футболу продовжує працювати над запрошенням Сергія Реброва у збірну України.

Про це розповів  журналіст Олег Ящук в ефірі Футбольного формату.

47-річний фахівець надалі веде перемовини з Аль-Айном щодо розірвання контракту. Якщо ж Реброву не вдасться домовитись, УАФ готова взяти на себе виплату компенсації клубу з ОАЕ за дострокове припинення співпраці.

Але є нюанс – УАФ допоможе Сергію, якщо потрібно буде заплатити до 1 млн євро. В іншому випадку, асоціація буде розглядати альтернативні кандидатури на вакантне місце головного тренера збірної України.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.

Коментарі ()