Сергій Ребров може стати новим головним тренером збірної України

Українська асоціація футболу продовжує працювати над запрошенням Сергія Реброва у збірну України.

Про це розповів журналіст Олег Ящук в ефірі Футбольного формату.

47-річний фахівець надалі веде перемовини з Аль-Айном щодо розірвання контракту. Якщо ж Реброву не вдасться домовитись, УАФ готова взяти на себе виплату компенсації клубу з ОАЕ за дострокове припинення співпраці.

Але є нюанс – УАФ допоможе Сергію, якщо потрібно буде заплатити до 1 млн євро. В іншому випадку, асоціація буде розглядати альтернативні кандидатури на вакантне місце головного тренера збірної України.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.