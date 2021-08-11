Конкурентом за гравця є Бордо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зацікавилося нападником Атлетіко Паранаенсе Вітором Наумом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Другим претендентом на бразильця є французький Бордо, який готовий заплатити за 22-річного гравця 7 мільйонів євро.

Це більше тієї суми, яке керівництво Динамо готове віддати за гравця.

За даними Transfermarkt вартість нападника оцінюється у 3,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні Наум провів 12 матчі за Атлетіко Паранаенсе в чемпіонаті Бразилії. На рахунку форварда 2 голи та 3 результативних передач.

Раніше, Динамо встановило унікальний рекорд в УПЛ.