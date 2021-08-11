Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зацікавилося нападником Атлетіко Паранаенсе Вітором Наумом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Другим претендентом на бразильця є французький Бордо, який готовий заплатити за 22-річного гравця 7 мільйонів євро.
Це більше тієї суми, яке керівництво Динамо готове віддати за гравця.
За даними Transfermarkt вартість нападника оцінюється у 3,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні Наум провів 12 матчі за Атлетіко Паранаенсе в чемпіонаті Бразилії. На рахунку форварда 2 голи та 3 результативних передач.