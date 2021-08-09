Динамо встановило унікальний рекорд в УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо обіграло Зорю в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Ця перемога для киян стала 650-ю у вітчизняному елітному дивізіоні. З цих 650-ти 295 вікторій було здобуто на полях суперників, 355 – вдома.
"Біло-сині" першими серед усіх клубів Прем’єр-ліги досягли цього показника.
Рейтинг українських команд за перемогами в чемпіонаті України:
1. Динамо - 650
2. Шахтар - 621
3. Дніпро - 379
4. Чорноморець - 267
5. Карпати - 256
Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Олександрії.