Динамо встановило унікальний рекорд в УПЛ

Динамо стало першим клубом, який здобув 650 перемог у чемпіонаті України

Динамо обіграло Зорю в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Ця перемога для киян стала 650-ю у вітчизняному елітному дивізіоні. З цих 650-ти 295 вікторій було здобуто на полях суперників, 355 – вдома.

"Біло-сині" першими серед усіх клубів Прем’єр-ліги досягли цього показника.

Рейтинг українських команд за перемогами в чемпіонаті України:

1. Динамо - 650

2. Шахтар - 621

3. Дніпро - 379

4. Чорноморець - 267

5. Карпати - 256

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Олександрії.