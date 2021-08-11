Матч відбудеться у Києві

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 серпня, у Києві на НСК Олімпійський відбудеться перенесений матч першого туру УПЛ, в якому зіграють Динамо та Минай.

Початок матчу о 19:30.

В минулому сезоні команди вперше зіграли один з одним в УПЛ. У 4-му турі динамівці перемогли Минай в гостях з рахунком 4:0 (голи забили Андрієвський, Циганков, Вербич, а також м'яч в свої ворота провів Матіч).

В другому колі кияни у себе вдома знову досягли успіху, забивши три м'ячі. Їхніми авторами стали Сидорчук, Де Пена і Родрігес з пенальті.

Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі переграло Зорю в 3 турі УПЛ.