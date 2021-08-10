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Матвієнко: Ідеально поки не виходить

Вчора 23:12 229 0
Микола Матвієнко прокоментував матч проти Генка
Матвієнко: Ідеально поки не виходить
#Матвієнко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар прагнув постійно контролювати м'яч у грі кваліфікації Ліги чемпіонів з Генком.

Про це розповів захисник гірників Микола Матвієнко.

"Хочемо завжди домінувати, бути з м'ячем, а без м'яча ми знаходимося менше часу. Є помилки, будемо розбирати. Ідеально поки не виходить.

Я не сказав би, що ми налаштовуємося по різному на чемпіонат або єврокубки. З Олександрією (1:2) зіграли дуже погано, але я думаю не в цій справі. Напевно річ у тому, що в єврокубках команди так не закриваються, пресингують, так що з ними граєш в футбол. Олександрія дуже добре оборонялася, за що їх можна похвалити. Складно було розкрити.

Якщо суперник помилявся, значить ми заважали йому. У цьому є наша заслуга, точно так, як і вони тиснули нас. Вони сприяли нашим помилкам.

Я не завжди граю зліва, дві гри так. Кайфуємо ми, коли всі відкриваються, граємо в футбол. Це класно, причому ще з перемогою.

Ми ще не розбирали матчі Монако. Зараз наші думки тільки про Металіст 1925", - розповів Матвієнко.

Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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