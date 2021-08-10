Форвард Чорноморця зламав стопу

Джерело - Чемпіон.
Форвард Чорноморця Андрій Штогрин отримав травму.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
Нападник пропустить 6-8 тижнів через перелом стопи, повідомив лікар команди Олександр Медведєв.
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"Серйозну біль відчув на розминці перед грою в Харкові. На жаль, в середині першого тайму довелося попросити заміну.
Зараз отримую фізіопроцедури, займаюся в тренажерному залі. Треба набратися терпіння і повернутися в лад якнайшвидше ", - відзначив Штогрин.
Раніше, Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Чорноморцем у 3 турі УПЛ.
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