Форвард Чорноморця зламав стопу

Форвард Чорноморця Андрій Штогрин отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Нападник пропустить 6-8 тижнів через перелом стопи, повідомив лікар команди Олександр Медведєв.

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"Серйозну біль відчув на розминці перед грою в Харкові. На жаль, в середині першого тайму довелося попросити заміну.

Зараз отримую фізіопроцедури, займаюся в тренажерному залі. Треба набратися терпіння і повернутися в лад якнайшвидше ", - відзначив Штогрин.