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УПЛ. Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Чорноморцем у 3 турі

Сьогодні 21:23 375 0
Поєдинок завершився з рахунком 3:2
УПЛ. Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Чорноморцем у 3 турі
#Металіст 1925, #Чорноморець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 мінімально переграв одеський Чорноморець у 3 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Харків'яни двічі по ходу поєдинку поступалися в рахунку, проте здобули вольову перемогу.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 6 серпня

Металіст 1925 - Чорноморець 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Бугай, 1:1 - 23 Батиршин, 1:2 - 43 Бугай, 2:2 - 64 Голодюк, 3:2 - 66 автогол Дубко

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков(Єрмаков 83), Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабіньо(Ременюк 75), Голодюк(Задерака 81), Батюшин(Дмитренко 75), Криськів

Запасні: Коваленко, Єрмаков, Ченбай, Квакіч, Ременюк, Дмитренко, Кравченко, Савін, Задерака

Чорноморець: Варакута, Кадірі, Дубко, Путря(Скорко 74), Кузик, Михайленко, Білошевський(Тлумак 67), Брагару(Мащенко 74), Штогрін (Авагімян 26), Ванат, Бугай(Ісаєнко 67)

Запасні: Паламарчук, Тлумак, Скорко, Кравченко, Сухоручко, Надольський, Ісаєнко, Авагімян, Мащенко

Жовті картки: Ванат 27, Задерака 85

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