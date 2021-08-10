Кварцяний назвав своїх фаворитів на пост наставника збірної України

УАФ не слід поспішати призначати Сергія Реброва головним тренером збірної України.

Про це розповів екстренер Волині та член виконкому УАФ Віталій Кварцяний.

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"Маркевича я б запропонував. Ван Гала призначили в 69 років в збірну Нідерландів. Думаю, навіть 81-річний Сабо і той завжди готовий працювати. Відхід Шевченка? Ми не знаємо всієї ситуації. Я б сказав, що Шевченко гідно представляв Україну в якості тренера. Можливо, Андрій хоче відпочити зараз.

Але навіщо Реброву зараз розривати з клубом ОАЕ? Попрацював би там, заробив копійку, а потім його б все одно запросили. Навіщо в такому авралі все це робити? Я думаю, що це помилка все так робити", - сказав Кварцяний.