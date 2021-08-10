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Кварцяний назвав своїх фаворитів на пост наставника збірної України

Сьогодні 18:28 687 1
Віталій Кварцяний прокоментував призначення нового головного тренера збірної України
Кварцяний назвав своїх фаворитів на пост наставника збірної України
#УАФ, #Маркевич, #Ребров

Джерело - sportarena.com.

УАФ не слід поспішати призначати Сергія Реброва головним тренером збірної України.

Про це розповів екстренер Волині та член виконкому УАФ Віталій Кварцяний.

Актуально: Виконком УАФ визначив долю головного тренера збірної України

"Маркевича я б запропонував. Ван Гала призначили в 69 років в збірну Нідерландів. Думаю, навіть 81-річний Сабо і той завжди готовий працювати. Відхід Шевченка? Ми не знаємо всієї ситуації. Я б сказав, що Шевченко гідно представляв Україну в якості тренера. Можливо, Андрій хоче відпочити зараз.

Але навіщо Реброву зараз розривати з клубом ОАЕ? Попрацював би там, заробив копійку, а потім його б все одно запросили. Навіщо в такому авралі все це робити? Я думаю, що це помилка все так робити", - сказав Кварцяний.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.

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