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Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля

Сьогодні 18:13 229 0
Нападник залишиться у Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не покине англійський клуб цього літа.

Про це повідомляє Sky Sports.

Інтерес до 25-річному французу виявляв Інтер, однак Уле Гуннар Сульшер вважав за краще залишити форварда в команді.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МЮ готовий попрощатися з Марсьяль за "реалістичну ціну".

У минулому сезоні Марсьяль взяв участь в 36 матчах команди в усіх турнірах, відзначившись сімома голами і дев'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує масштабну чистку складу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав Варана.

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