Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля

Нападник залишиться у Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не покине англійський клуб цього літа.

Про це повідомляє Sky Sports.

Інтерес до 25-річному французу виявляв Інтер, однак Уле Гуннар Сульшер вважав за краще залишити форварда в команді.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МЮ готовий попрощатися з Марсьяль за "реалістичну ціну".

У минулому сезоні Марсьяль взяв участь в 36 матчах команди в усіх турнірах, відзначившись сімома голами і дев'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує масштабну чистку складу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав Варана.