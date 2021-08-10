Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля

Джерело - isport.ua.
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не покине англійський клуб цього літа.
Про це повідомляє Sky Sports.
Інтерес до 25-річному французу виявляв Інтер, однак Уле Гуннар Сульшер вважав за краще залишити форварда в команді.
Раніше ЗМІ повідомляли, що МЮ готовий попрощатися з Марсьяль за "реалістичну ціну".
У минулому сезоні Марсьяль взяв участь в 36 матчах команди в усіх турнірах, відзначившись сімома голами і дев'ятьма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує масштабну чистку складу.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав Варана.