Манчестер Юнайтед готує масштабну чистку складу

Джерело - isport.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед готове продати відразу вісьмох футболістів в літнє міжсезоння.
Про це повідомляє ESPN.
Власники клубу, сім'я Глейзерів, виділили на літні трансфери близько 100 млн фунтів (117 млн євро). Але вже зараз зрозуміло, що витрати клубу перевищать цю суму.
Манкуніанці підписали Джейдон Санчо за 85 млн євро, а також завершили перехід Рафаеля Варана за 50 млн.
Щоб збалансувати фінансовий стан, МЮ планує розлучитися з рядом гравців. Клуб можуть покинути захисники Діогу Далот, Брендон Вільямс, Філ Джонс і Алекс Теллес, півзахисники Деніел Джеймс, Джессі Лінгард і Андреас Перейра, а також нападник Антоні Марсьяль.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити Погба.