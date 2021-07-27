Манчестер Юнайтед готує масштабну чистку складу

Манчестер Юнайтед можуть покинути вісім футболістів

Керівництво Манчестер Юнайтед готове продати відразу вісьмох футболістів в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє ESPN.

Власники клубу, сім'я Глейзерів, виділили на літні трансфери близько 100 млн фунтів (117 млн ​​євро). Але вже зараз зрозуміло, що витрати клубу перевищать цю суму.

Манкуніанці підписали Джейдон Санчо за 85 млн євро, а також завершили перехід Рафаеля Варана за 50 млн.

Щоб збалансувати фінансовий стан, МЮ планує розлучитися з рядом гравців. Клуб можуть покинути захисники Діогу Далот, Брендон Вільямс, Філ Джонс і Алекс Теллес, півзахисники Деніел Джеймс, Джессі Лінгард і Андреас Перейра, а також нападник Антоні Марсьяль.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити Погба.