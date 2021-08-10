Реал може підписати Мбаппе після переходу Мессі у ПСЖ

Кіліан не хоче продовжувати контракт з парижанами

Реал розгляне варіант з підписанням Киліана Мбаппе після переходу Ліонеля Мессі в ПСЖ.

Про це повідомляє AS.

Мбаппе не хоче продовжувати контракт з парижанами, а керівництво клубу може розлучитися з ним цього літа, щоб заробити на його трансфер.

У міжсезоння ПСЖ продовжив контракт з Неймаром, який відтепер буде заробляти 30 мільйонів євро в рік. Зарплата Мессі в Парижі може скласти до 50 мільйонів, тому клубу буде містити трьох високооплачуваних зірок (Мбаппе отримує 19 мільйонів).

Реал називався єдиним претендентом на Мбаппе, чий контракт з ПСЖ закінчується в наступному році.

У минулому сезоні 22-річний Мбаппе забив 42 м'ячі і віддав 11 результативних передач в 47 матчах за ПСЖ.