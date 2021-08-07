Визначилось майбутнє Мбаппе у ПСЖ

Відхід нападника Кіліана Мбаппе з ПСЖ є неминучим, навіть попри перехід Ліонеля Мессі.

Про це розповів журналіст Андрес Рамос

"Навіть трансфери Рамоса, Вейналдума, Хакімі та Доннарумми (плюс Мессі) не змусили Мбаппе передумати. Хоч у Франції і казали, що він збирається відпрацювати останній рік за контрактом, але тепер гравець може піти у серпні.

Тому відхід Мбаппе просто зараз неминучий у разі приїзду Мессі. Гравець уже вирішив, що не гратиме в Парижі, час працює проти паризької команди. Попереду довгий місяць", – відзначив Рамос.