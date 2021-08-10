Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Ліверпуль святкував впевнену перемогу над Осасуною.
Контрольний матч
9 серпня
Ліверпуль - Осасуна 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 14 Аресо (авт), 2:0 - 21 Фірміно, 3:0 - 41 Фірміно, 3:1 - 70 Коке
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Ліверпуль святкував впевнену перемогу над Осасуною.
Ліверпуль - Осасуна 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 14 Аресо (авт), 2:0 - 21 Фірміно, 3:0 - 41 Фірміно, 3:1 - 70 Коке