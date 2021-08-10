Джерело - Чемпіон.

Все! Шахтар виходить до наступного раунду змагань!

90+5' Муньйоз отримує жовту.

90+3' Бонгонда сильно бив - Трубін відбив на кутовий.

90+2' Вітао отримує жовту картку.

90+2' Тете прокинув між ногами суперника, але пробити з меж штрафного не вдалось.

90+1' До другого тайму додано 4 хвилини.

90+1' Тете б'є вище воріт.

90' ГОЛ! Дессер забиває! 2:1.

87' Марлос завершував швидку атаку ударом, який виявився несильним.

86' Сікан мав нагоду забити після прострілу від партнера, але пробив просто в голкіпера.

84' Подвійна заміна в Шахтаря. Степаненко виходить замість Майкона, а Сікан - замість Траоре.

83' Дрессер увійшов до штрафного і небезпечно пробив, але неточно.

82' Заміна в Генка - замість Іто виходить Садік.

79' У Шахтаря був ще один момент, після чого гірники невдало розіграли кутовий.

76' ГОООООЛ! Маркос Антоніо забиває після низки рикошетів та добивань! Заштовхали!

75' Фолить трезор проти Додо.

72' Забули Онуачу в штрафному гірники - він пробиває вище воріт.

71' Трубін отримує жовту картку за затримку часу.

68' Заміна в Генка. Дессер виходить замість Лукумі.

67' І ще одна заміна в гірників. Марлос замість Алана Патріка.

66' Заміна в Шахтаря. Коноплянка виходить замість Судакова.

66' Матвієнко увійшов до штрафного, але перемудрив - небезпеку втрачено.

65' Статистика ударів по воротах - 9:7 на користь Шахтаря.

63' Поперечина рятує Шахтар після удару головою Онуачу!

62' Подвійна заміна в Генка. Трезор виходить замість Торстведта, а Ейтінг - замість Грошовські.

60' На матчі присутньо 20 тисяч глядачів.

59' Тете пройшов двох суперників на фланзі, але його удар був неточним.

59' Перспективна атака Шахтаря втратила швидкість і тому перестала бути небезпечною.

57' Тете перетримав м'яч - шанс для гостроти втрачено.

55' Іто прострілював дуже небезпечно вздовж воріт але заблокували захисники Шахтаря.

54' Бонгонда, дотягуючись до м'яча, пробивав, але вище воріт. Було гостро.

52' Небезпечно! Іто подавав до воротарського, але Вітао вибив на кутовий.

51' Судаков пробив - м'яч після рикошету легко забрав до рук воротар бельгійців.

50' Фол в центрі поля проти Патріка.

48' Генк починає сміливо другу половину, але поки без небезпеки.

47' Трибуни освистують Лукумі, пам'ятаючи, як жорстко той зіграв проти Судакова під завісу першого тайму.

46' Розпочинається другий тайм!

Перерва!

45+1' Лукумі отримує попередження за неспортивну поведінку.

45+1' Три хвилини додано до першого тайму.

45' Матвієнко бив головою після подачі з кутового - не було небезпеки.

44' Тете пробив небезпечно, завершуючи контратаку - буде кутовий, бо захисники заблокували.

43' Судаков отримує жовту за високо підняту ногу.

43' Онуачу отримав пас у штрафному суперника, але не зміг вдало пробити.

41' Дуже жорсткий фол в центрі поля з боку Торстведта проти Судакова, який щойно вийшов.

41' Бельгійці грають так, наче для них зараз є головним не пропустити ще раз до перерви.

39' Фол в центрі поля проти Тете - бельгійці вже відверто не встигають.

37' Педрінью не може продовжити гру через пошкодження - замість нього виходить на заміну Судаков.

34' Шахтар прекрасно вийшов з-під пресингу та втік до швидкої атаки, але не вистачило точного передостаннього пасу.

31' Хейнен бив з-за меж штрафного ударом, що стелився. Вийшло сильно і точно, але Трубін на місці.

30' Марлон на фланзі жорстко грає проти Іто - арбітр фіксує порушення.

29' 3:1 на користь Шахтаря за сумою двох матчів поки що.

27' ГООООЛ! Траоре забиває! Тете віддав під удар - перед Ласіною були відкриті всі ворота!

25' Хейнен бив головою на лінії воротарського з розбігу після подачі Артеаги - неточно.

24' Алан Патрік вчасно не віддав пас - шанс для контратаки втрачено.

21' Матвієнко небезпечно прострілював зліва - Лукумі вибив м'яч.

20' Торстведт віддавав розрізний пас до штрафного Шахтаря - перехопив захисник.

19' Алан Патрік увійшов до штрафного і пробив - неточно.

18' Майкон перехопив шкіряного біля чужого штрафного, але бельгійці відразу зупинили.

16' Тепер вже Генк спокійно контролює м'яч на своїй половині.

14' Тете бив з меж штрафного - заблокував захисник. Було небезпечно!

14' Гра заспокоїлась. Шахтар контролює на своїй половині.

12' Впевнений контроль м'яча від гірників. Вони намагаються знайти шлях до воріт суперника, розхитуючи захисників своїми переміщеннями.

10' Тете загубив атаку Шахтаря, віддавши пас в нікуди до штрафного.

10' Бонгонда бив з лінії штрафного, але несильно і повз ворота.

9' Бельгійці невдало розіграли кутовий, але швидко повертають собі м'яч.

8' Кутовий подасть Генк. Бельгійцям вдається розбивати пресинг суперника.

7' Траоре забиває гол, але суддя ще до цього свиснув - гра рукою.

6' Шахтар прибрав інціативу. Буде кутовий на користь господарів.

4' Дуже гостро! Педрінью скидав на Тете, який під кутом виходив практично сам на сам, але голкіпер виручив.

3' Кутовий на корист Генка - Матвієнко блокує простріл справа.

2' Трубін виконає штрафний зі своєї половини поля.

1' Генк розпочинає з атаки. Буде аут на користь бельгійців.

1' Матч розпочався!

Гру обслуговуватиме румунська бригада арбітрів на чолі з Іштваном Ковачем.

Команди з'явилися на полі!

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Тете, Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік, Педрінью – Траоре

Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентінью, Сікан

Генк: Вандевоордт – Муньйос, Куеста, Лукумі, Артеага – Торстведт, Хейнен, Грошовскі – Бонгонда, Онуачу, Іто

У матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар прийматиме бельгійський Генк.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 серпня, о 20:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 20:15.