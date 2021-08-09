Динамо не планує нових трансферів - Циганик

Динамо укомплектоване кваліфікованими гравцями та не буде планувати нових трансферів.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Щодо майбутніх трансферів, про які говорив Ігор Суркіс, то як на мене команда досить укомплектована. На кожній позиції є серйозна конкуренція. Тому я сумніваюся, що когось ще будуть купувати, хоча трансферна політика клубу постійно ведеться. Якщо з'явиться хороший варіант, то чому б когось не придбати? Або хтось травмується. Але я думаю, що планових трансферів більше не буде", – розповів Циганик.