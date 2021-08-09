УПЛ. Десна - Інгулець 2:0: Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру УПЛ Десна вдома обіграла Інгулець.
86 хвилина. Відео голу Безбородька
90+1 хвилина. Відео голу Безбородька
Десна - Інгулець 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 86 Безбородько, 2:0 - 90+1 Безбородько
Десна: Литовка, Завійський, Сафронов, Селін, Картушов, Гуцуляк (Безбородько, 69) Домбровський, Арвеладзе (Цимбалюк, 69), Калітвінцев (Дегтярьов, 90), Тотовицький (Волошин, 90), Будківський. Запасні: Мисак, Масалов, Біловар, Шевцов. Головний тренер: Олександр Рябоконь
Інгулець: Гальчук, Полегенько, Ковальов, Салем, Опанасенко, Запорожець, Козак (Бартуловіч, 65), Шарай, Коробенко (Шишка, 28), Стефен, Сітало (Коваленко, 65). Запасні: Шусь, Асмелаш, Мельничук, Поспелов, Головкін, Павлов. Головний тренер: Сергій Лавриненко
Попередження: Салем, 10, Домбровський, 30, Арвеладзе, 36, Сітало, 57
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