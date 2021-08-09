Друга поспіль перемога Десни у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру УПЛ Десна вдома обіграла Інгулець.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь чернігівського клубу. При цьому два голи були забиті наприкінці матчу - дубль оформив нападник Денис Безбородько.

Перемога дозволила Десні із шістьма очками очолити турнірну таблицю чемпіонату України.

Чемпіонат України - УПЛ

03 тур, 09 серпня

Десна - Інгулець 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Безбородько, 2:0 - 90+1 Безбородько

Десна: Литовка, Завійський, Сафронов, Селін, Картушов, Гуцуляк (Безбородько, 69) Домбровський, Арвеладзе (Цимбалюк, 69), Калітвінцев (Дегтярьов, 90), Тотовицький (Волошин, 90), Будківський. Запасні: Мисак, Масалов, Біловар, Шевцов. Головний тренер: Олександр Рябоконь

Інгулець: Гальчук, Полегенько, Ковальов, Салем, Опанасенко, Запорожець, Козак (Бартуловіч, 65), Шарай, Коробенко (Шишка, 28), Стефен, Сітало (Коваленко, 65). Запасні: Шусь, Асмелаш, Мельничук, Поспелов, Головкін, Павлов. Головний тренер: Сергій Лавриненко

Попередження: Салем, 10, Домбровський, 30, Арвеладзе, 36, Сітало, 57

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