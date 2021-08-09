Джерело - sportarena.com.
Новим головним тренером збірної Швейцарії став 46-річний Мурат Якін.
Про це повідомляє пресслужба Швейцарського футбольного союзу.
Останнім місцем роботи якого був місцевий Шаффхаузен. Контракт розрахований до кінця кваліфікації на ЧС-2022 з можливістю продовження.
Більшу частину своєї тренерської кар'єри Якін провів в Швейцарії, тренуючи також Базель, Сьон, Тун, Люцерн і Грассхопер. За кордоном очолював лише московський Спартак.
Володимир Петкович, який вивів Швейцарію в 1/4 фіналу Євро-2020, раніше працевлаштувався в французькому Бордо.