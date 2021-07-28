Петкович залишив збірну Швейцарії і очолив Бордо

Контракт з боснійським фахівцем розрахований на три роки

Колишній головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович очолив Бордо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Угода боснійського фахівця з жирондинцями розраховане на три роки.

Петкович вирішив не поєднувати дві посади і попросив про розірвання контракту зі збірною.

Нагадаємо, Петкович керував швейцарською національною командою з 2014 року. На минулому чемпіонаті Європи збірна під його керівництвом дійшла до стадії чвертьфіналу, програвши Іспанії (1:1, 1:3 - в серії пенальті).