Петкович залишив збірну Швейцарії і очолив Бордо

Джерело - isport.ua.
Колишній головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович очолив Бордо.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Угода боснійського фахівця з жирондинцями розраховане на три роки.
Петкович вирішив не поєднувати дві посади і попросив про розірвання контракту зі збірною.
Нагадаємо, Петкович керував швейцарською національною командою з 2014 року. На минулому чемпіонаті Європи збірна під його керівництвом дійшла до стадії чвертьфіналу, програвши Іспанії (1:1, 1:3 - в серії пенальті).