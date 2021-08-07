Джерело - Чемпіон.
3-у турі української Прем'єр-ліги Дніпро-1 завдав мінімальної поразки Маріуполю.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 7 серпня
Дніпро-1 - Маріуполь 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Довбик, 2:0 - 30 Назаренко, 2:1 - 77 В'юнник
Дніпро-1: Паст, Кравченко, Адамюк, Сваток, Думінчак, Джурасек, Ді Франко(Ігнатенко 66), Піхальонок(Когут 72), Чуже, Назаренко(Русин 72), Довбик(Ярмолюк 90)
Запасні: Юрчук, Логінов, Ігнатенко, Когут, Білл, Ярмолюк, Русин, Батагов
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Мампассі, Микицей(Драмбаєв 46), Шостак, Петерман(Клименко 63), Плакса(Хромей 46), Топалов(Микитишин 67), Горбунов(В'юнник 63), Кулаков
Запасні: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Кошкош, Клименко, Хромей, Микитишин, В'юнник
Жовті картки: Драмбаєв 65, Мампассі 68, Драмбаєв 82
Червона картка: Драмбаєв 82 (друга жовта)
Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Олександрії.