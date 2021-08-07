УПЛ. Рух мінімально переграв Верес у 3 турі

Джерело - Чемпіон.
Рух здобув мінімальну перемогу над Вересом у рамках 3 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На два швидких гола від Борячука та Климчука рівненський клуб відповів взяттям воріт на 40-й хвилині. Відзначився Михайло Шестаков.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 7 серпня
Рух - Верес 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 6 Борячук, 2:0 - 10 Климчук, 2:1 - 40 Шестаков
Рух: Паньків, Мартинюк, Мисик, Федорчук, Білий, Бойчук(Кузик 65), Дідик(Карасюк 53), Борячук(Кондраков 74), Гагун, Оріховський(Кухарук 74)
Запасні: Бандура, Альваренга, Кондраков, Кухарук, Сич, Кузик, Притула, Карасюк, Лях
Верес: Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Нємчанінов, Кльоц(Полюлях 62), Кучеров(Панасенко 77), Дахновський(Пасіч Е.), Гегедош(Гечев 77), Пасіч Г., Шестаков(Сергійчук 46)
Запасні: Кичак, Мірошник, Полюлях, Петько, Пасіч Е., Тимофієнко, Гечев, Сергійчук, Панасенко
Жовті картки: Пасіч Г. 36, Махнєв 45+1, Білий 85, Немчанінов 90, Фдорчук 90+3
Раніше Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Чорноморцем.