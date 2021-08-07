УПЛ. Рух мінімально переграв Верес у 3 турі

Поєдинок завершився з рахунком 2:1

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув мінімальну перемогу над Вересом у рамках 3 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На два швидких гола від Борячука та Климчука рівненський клуб відповів взяттям воріт на 40-й хвилині. Відзначився Михайло Шестаков.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 7 серпня

Рух - Верес 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Борячук, 2:0 - 10 Климчук, 2:1 - 40 Шестаков

Рух: Паньків, Мартинюк, Мисик, Федорчук, Білий, Бойчук(Кузик 65), Дідик(Карасюк 53), Борячук(Кондраков 74), Гагун, Оріховський(Кухарук 74)

Запасні: Бандура, Альваренга, Кондраков, Кухарук, Сич, Кузик, Притула, Карасюк, Лях

Верес: Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Нємчанінов, Кльоц(Полюлях 62), Кучеров(Панасенко 77), Дахновський(Пасіч Е.), Гегедош(Гечев 77), Пасіч Г., Шестаков(Сергійчук 46)

Запасні: Кичак, Мірошник, Полюлях, Петько, Пасіч Е., Тимофієнко, Гечев, Сергійчук, Панасенко

Жовті картки: Пасіч Г. 36, Махнєв 45+1, Білий 85, Немчанінов 90, Фдорчук 90+3

Раніше Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Чорноморцем.