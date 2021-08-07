Мороз пояснив поразку Металісту 1925

Чорноморцю у матчі з Металістом 1925 не вистачило бійцівських якостей у кінці гри.

Про це розповів головний тренер одеситів Юрій Мороз.

"Була бойова, хороша гра. Думаю, що глядачам, які прийшли, сподобалася гра з обох команд. Нам не вистачило тієї сили, знову ж все ті ж проблеми, вони не йдуть, але те, що було – чоловіча іскорка, команда старалася, билася.

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Єдине, що не зберегли результат. Я думаю, що нічия, можливо, була би більш закономірною. Напевно, знову це ті чоловічі бійцівські якості, які треба було зберегти, зіграти практичніше для результату. Так я не можу сказати, що я задоволений результатом, але задоволений грою", – розповів Мороз.