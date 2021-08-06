Кейн звернувся до уболівальників Тоттенгема

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн завтра, 7 серпня, повернеться до тренувань з клубом.

Про це він повідомив у своїй заяві до уболівальників.

"Минуло майже десять років з тих пір, як я дебютував за Тоттенгем. Щороку ви - уболівальники - дарували мені повну підтримку і любов. Ось чому мені боляче було читати деякі коментарі цього тижня, що ставлять під сумнів мій професіоналізм", - написав англієць.

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"Не буду вдаватися в деталі, але хочу пояснити, що я ніколи не відмовлявся і не буду відмовлявся від тренувань. Я повернуся в клуб завтра, як і планував. Я б не став робити нічого, що може поставити під загрозу мої стосунки з уболівальниками, що надавали мені непохитну підтримку під час мого перебування в клубі", - йдеться в заяві Кейна.