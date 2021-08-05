Тренер Тоттенгема хоче вирішити проблему Кейна

Тоттенгему необхідно якнайшвидше розібратися з ситуацією навколо нападника Гаррі Кейна.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Нуну Ешпіріту Санту.

"Я хочу поговорити з Гаррі скоро. У мене ще не було такої можливості. Ми повинні спочатку вирішити проблеми, а потім я буду розмовляти з журналістами.

Це не та ситуація, яку мені хотілося б коментувати. Я вважаю, що це повинно вирішуватися всередині клубу. Давайте спробуємо уникнути публічних обговорень цієї теми.

Ми повинні сконцентруватися на тому, що дійсно важливо, і вирішувати цю ситуацію. Ми розберемося. Клуб намагається знайти найкраще рішення.

Передсезонка - це важко, всім клубам складно. Те, що багато футболістів грали за збірні, принесло багато проблем тренерам", - відзначив Санту.