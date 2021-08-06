ПСЖ розпочав переговори з Мессі

ПСЖ включився у переговори з екснападником Барселони Ліонелем Мессі.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо розповів про розвиток подій

"Мессі знаходився у Барселоні для підписання контракту. Не було ніякої напруги – досягнуто повне порозуміння, і навіть оголошення про контракт було заплановано.

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Однак "Барселона" сказала Лео, що всі зусилля заблоковані Ла Лігою, і вони не можуть підписати контракт зараз. Проблеми у каталонців також і з підписанням інших гравців.

Мессі високо цінує чесність Ляпорти. ПСЖ вже розпочав прямі переговори (з Мессі)", - йдеться в повідомленні.